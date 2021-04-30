Токеномика XELS (XELS) Откройте для себя ключевую информацию о XELS (XELS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XELS (XELS) XELS - это экологическая блокчейн-платформа, позволяющая корпорациям и частным лицам легко и прозрачно компенсировать свой углеродный след путем приобретения токенизированных кредитов на компенсацию выбросов углерода. Официальный сайт: https://www.gxgateway.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x397Deb686C72384FAd502A81f4d7fDb89e1f1280 Купить XELS сейчас!

Токеномика и анализ цен XELS (XELS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XELS (XELS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 896,41K $ 896,41K $ 896,41K Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 896,41K $ 896,41K $ 896,41K Исторический максимум: $ 59,5 $ 59,5 $ 59,5 Исторический минимум: $ 0,035240446976008484 $ 0,035240446976008484 $ 0,035240446976008484 Текущая цена: $ 0,042686 $ 0,042686 $ 0,042686 Узнайте больше о цене XELS (XELS)

Токеномика XELS (XELS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XELS (XELS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XELS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XELS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XELS, изучите текущую цену XELS!

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