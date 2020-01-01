Токеномика XDAG (XDAG) Откройте для себя ключевую информацию о XDAG (XDAG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XDAG (XDAG) XDAG - это новое применение технологии Directed Acyclic Graph (DAG), которая решает проблемы, стоящие в настоящее время перед технологией блокчейн. Это первый DAG с возможностью добычи POW, проект, созданный под руководством сообщества. Официальный сайт: https://xdag.io Whitepaper: https://github.com/XDagger/xdag/blob/master/WhitePaper.md Обозреватель блоков: https://explorer.xdag.io Купить XDAG сейчас!

Токеномика и анализ цен XDAG (XDAG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XDAG (XDAG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,021 $ 0,021 $ 0,021 Исторический минимум: $ 0,000497821519952 $ 0,000497821519952 $ 0,000497821519952 Текущая цена: $ 0,003274 $ 0,003274 $ 0,003274 Узнайте больше о цене XDAG (XDAG)

Токеномика XDAG (XDAG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XDAG (XDAG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XDAG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XDAG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XDAG, изучите текущую цену XDAG!

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