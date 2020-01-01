Токеномика W3GG (W3GG)

Токеномика W3GG (W3GG)

Откройте для себя ключевую информацию о W3GG (W3GG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о W3GG (W3GG)

W3GG является новатором децентрализованного игрового протокола, преобразуя весь игровой опыт, предлагая истинное цифровое владение и вознаграждая геймеров ощутимыми преимуществами. Токен W3GG – это нативный токен для игрового протокола W3GG.

Официальный сайт:
https://w3gg.io/
Whitepaper:
https://w3gg.gitbook.io/w3gg-litepaper
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x8D60FB5886497851AaC8c5195006ecf07647ba0D

Токеномика и анализ цен W3GG (W3GG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене W3GG (W3GG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,07045
$ 0,07045$ 0,07045
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,00902
$ 0,00902$ 0,00902

Токеномика W3GG (W3GG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики W3GG (W3GG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов W3GG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов W3GG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой W3GG, изучите текущую цену W3GG!

Как купить W3GG

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История цены W3GG (W3GG)

Анализ истории цены W3GG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены W3GG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.