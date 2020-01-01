Токеномика W3GG (W3GG) Откройте для себя ключевую информацию о W3GG (W3GG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о W3GG (W3GG) W3GG является новатором децентрализованного игрового протокола, преобразуя весь игровой опыт, предлагая истинное цифровое владение и вознаграждая геймеров ощутимыми преимуществами. Токен W3GG – это нативный токен для игрового протокола W3GG. Официальный сайт: https://w3gg.io/ Whitepaper: https://w3gg.gitbook.io/w3gg-litepaper Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x8D60FB5886497851AaC8c5195006ecf07647ba0D Купить W3GG сейчас!

Токеномика и анализ цен W3GG (W3GG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене W3GG (W3GG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,07045 $ 0,07045 $ 0,07045 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00902 $ 0,00902 $ 0,00902 Узнайте больше о цене W3GG (W3GG)

Токеномика W3GG (W3GG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики W3GG (W3GG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов W3GG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов W3GG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой W3GG, изучите текущую цену W3GG!

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