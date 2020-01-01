Токеномика Vtrading (VTRADING) Откройте для себя ключевую информацию о Vtrading (VTRADING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vtrading (VTRADING) Экосистема Vtrading – это комплексная платформа для количественной торговли, разработанная для удовлетворения разнообразных потребностей многочисленных трейдеров. Основываясь на глубоком понимании и тщательном анализе рынка количественной торговли, Vtrading осознала необходимость создания многофункциональной торговой платформы. В результате экосистема включает в себя маркетплейс стратегий, возможности автоматической торговли, встроенные системы, частные пользовательские развертывания и другие функции. Эти комплексные предложения соответствуют первоначальному замыслу Vtrading – предоставить всеобъемлющее решение, удовлетворяющее разнообразные торговые потребности большой базы трейдеров. Интегрируя множество сторон и функциональных возможностей в один уровень платформы, Vtrading стремится упростить и улучшить общий опыт количественной торговли. Официальный сайт: https://www.vtrading.com/#/ Whitepaper: https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c Купить VTRADING сейчас!

Токеномика и анализ цен Vtrading (VTRADING) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vtrading (VTRADING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,21M $ 2,21M $ 2,21M Исторический максимум: $ 0,3 $ 0,3 $ 0,3 Исторический минимум: $ 0,001439137450896917 $ 0,001439137450896917 $ 0,001439137450896917 Текущая цена: $ 0,00221 $ 0,00221 $ 0,00221 Узнайте больше о цене Vtrading (VTRADING)

Токеномика Vtrading (VTRADING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vtrading (VTRADING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VTRADING, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VTRADING. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VTRADING, изучите текущую цену VTRADING!

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