Токеномика Vtrading (VTRADING)

Токеномика Vtrading (VTRADING)

Откройте для себя ключевую информацию о Vtrading (VTRADING), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vtrading (VTRADING)

Экосистема Vtrading – это комплексная платформа для количественной торговли, разработанная для удовлетворения разнообразных потребностей многочисленных трейдеров. Основываясь на глубоком понимании и тщательном анализе рынка количественной торговли, Vtrading осознала необходимость создания многофункциональной торговой платформы. В результате экосистема включает в себя маркетплейс стратегий, возможности автоматической торговли, встроенные системы, частные пользовательские развертывания и другие функции. Эти комплексные предложения соответствуют первоначальному замыслу Vtrading – предоставить всеобъемлющее решение, удовлетворяющее разнообразные торговые потребности большой базы трейдеров. Интегрируя множество сторон и функциональных возможностей в один уровень платформы, Vtrading стремится упростить и улучшить общий опыт количественной торговли.

Официальный сайт:
https://www.vtrading.com/#/
Whitepaper:
https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c

Токеномика и анализ цен Vtrading (VTRADING)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vtrading (VTRADING), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,21M
$ 2,21M$ 2,21M
Исторический максимум:
$ 0,3
$ 0,3$ 0,3
Исторический минимум:
$ 0,001439137450896917
$ 0,001439137450896917$ 0,001439137450896917
Текущая цена:
$ 0,00221
$ 0,00221$ 0,00221

Токеномика Vtrading (VTRADING): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vtrading (VTRADING) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VTRADING, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VTRADING.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VTRADING, изучите текущую цену VTRADING!

Как купить VTRADING

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История цены Vtrading (VTRADING)

Анализ истории цены VTRADING помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VTRADING

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.