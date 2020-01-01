Токеномика VENOM (VENOM) Откройте для себя ключевую информацию о VENOM (VENOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VENOM (VENOM) Venom - это асинхронный блокчейн уровня 0 с уникальной архитектурой ячеистой сети, способной размещать на блокчейне целые нации с динамическим шардингом для масштабируемости и эффективности с упором на внедрение блокчейна через правительственные инициативы, такие как стэйблкоины, обеспеченные фиатом, CBDCs, RWA (например, углеродные кредиты), платежи и торговое финансирование. Официальный сайт: https://venom.foundation Whitepaper: https://venom.foundation/Venom_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://venomscan.com/ Купить VENOM сейчас!

Токеномика и анализ цен VENOM (VENOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VENOM (VENOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 180,78M $ 180,78M $ 180,78M Общее предложение: $ 8,00B $ 8,00B $ 8,00B Оборотное предложение: $ 988,92M $ 988,92M $ 988,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,46B $ 1,46B $ 1,46B Исторический максимум: $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 Исторический минимум: $ 0,034636160326987464 $ 0,034636160326987464 $ 0,034636160326987464 Текущая цена: $ 0,18281 $ 0,18281 $ 0,18281 Узнайте больше о цене VENOM (VENOM)

Токеномика VENOM (VENOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VENOM (VENOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VENOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VENOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VENOM, изучите текущую цену VENOM!

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