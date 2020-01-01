Токеномика UXLINK (UXLINK)

Токеномика UXLINK (UXLINK)

Откройте для себя ключевую информацию о UXLINK (UXLINK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о UXLINK (UXLINK)

UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners.

Официальный сайт:
https://www.uxlink.io
Whitepaper:
https://docs.uxlink.io/uxuy-labs-api/whitepaper/white-paper
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x1A6B3A62391ECcaaa992ade44cd4AFe6bEC8CfF1

Токеномика и анализ цен UXLINK (UXLINK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене UXLINK (UXLINK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 129,52M
$ 129,52M$ 129,52M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 408,96M
$ 408,96M$ 408,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 316,70M
$ 316,70M$ 316,70M
Исторический максимум:
$ 3,8628
$ 3,8628$ 3,8628
Исторический минимум:
$ 0,140969371563402
$ 0,140969371563402$ 0,140969371563402
Текущая цена:
$ 0,3167
$ 0,3167$ 0,3167

Токеномика UXLINK (UXLINK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики UXLINK (UXLINK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UXLINK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UXLINK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UXLINK, изучите текущую цену UXLINK!

Как купить UXLINK

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История цены UXLINK (UXLINK)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.