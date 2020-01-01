Токеномика UXLINK (UXLINK) Откройте для себя ключевую информацию о UXLINK (UXLINK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UXLINK (UXLINK) UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners. Официальный сайт: https://www.uxlink.io Whitepaper: https://docs.uxlink.io/uxuy-labs-api/whitepaper/white-paper Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x1A6B3A62391ECcaaa992ade44cd4AFe6bEC8CfF1 Купить UXLINK сейчас!

Токеномика и анализ цен UXLINK (UXLINK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UXLINK (UXLINK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 129,52M $ 129,52M $ 129,52M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 408,96M $ 408,96M $ 408,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 316,70M $ 316,70M $ 316,70M Исторический максимум: $ 3,8628 $ 3,8628 $ 3,8628 Исторический минимум: $ 0,140969371563402 $ 0,140969371563402 $ 0,140969371563402 Текущая цена: $ 0,3167 $ 0,3167 $ 0,3167 Узнайте больше о цене UXLINK (UXLINK)

Токеномика UXLINK (UXLINK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UXLINK (UXLINK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UXLINK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UXLINK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UXLINK, изучите текущую цену UXLINK!

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