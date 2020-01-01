Токеномика Lunos (UNO) Откройте для себя ключевую информацию о Lunos (UNO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lunos (UNO) Lunos — это следующая эволюция в децентрализованной защите от рисков, которая приносит автоматизацию, прозрачность и масштабируемость в страхование на блокчейне. Построенный на основе Uno Re, Lunos представляет собой выполнение претензий с использованием AVS и фреймворк AI-агента, управляемого AVS — это система принятия решений без доверия, предназначенная для более широкого применения в Web3 за пределами покрытия. Комбинируя AI-агентов с децентрализованным разрешением претензий, Lunos позволяет мгновенные выплаты без споров, сокращая мошенничество и неэффективность в системах, требующих справедливой проверки — соединяя данные вне блокчейна с Web3. Официальный сайт: https://lunos.xyz/ Whitepaper: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77 Купить UNO сейчас!

Токеномика и анализ цен Lunos (UNO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lunos (UNO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 306,81K $ 306,81K $ 306,81K Общее предложение: $ 384,65M $ 384,65M $ 384,65M Оборотное предложение: $ 111,57M $ 111,57M $ 111,57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,06M $ 1,06M $ 1,06M Исторический максимум: $ 1,09 $ 1,09 $ 1,09 Исторический минимум: $ 0,002727530812657507 $ 0,002727530812657507 $ 0,002727530812657507 Текущая цена: $ 0,00275 $ 0,00275 $ 0,00275 Узнайте больше о цене Lunos (UNO)

Токеномика Lunos (UNO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lunos (UNO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNO, изучите текущую цену UNO!

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