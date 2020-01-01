Токеномика Lunos (UNO)

Токеномика Lunos (UNO)

Откройте для себя ключевую информацию о Lunos (UNO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Lunos (UNO)

Lunos — это следующая эволюция в децентрализованной защите от рисков, которая приносит автоматизацию, прозрачность и масштабируемость в страхование на блокчейне. Построенный на основе Uno Re, Lunos представляет собой выполнение претензий с использованием AVS и фреймворк AI-агента, управляемого AVS — это система принятия решений без доверия, предназначенная для более широкого применения в Web3 за пределами покрытия. Комбинируя AI-агентов с децентрализованным разрешением претензий, Lunos позволяет мгновенные выплаты без споров, сокращая мошенничество и неэффективность в системах, требующих справедливой проверки — соединяя данные вне блокчейна с Web3.

Официальный сайт:
https://lunos.xyz/
Whitepaper:
https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77

Токеномика и анализ цен Lunos (UNO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lunos (UNO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 306,81K
$ 306,81K$ 306,81K
Общее предложение:
$ 384,65M
$ 384,65M$ 384,65M
Оборотное предложение:
$ 111,57M
$ 111,57M$ 111,57M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,06M
$ 1,06M$ 1,06M
Исторический максимум:
$ 1,09
$ 1,09$ 1,09
Исторический минимум:
$ 0,002727530812657507
$ 0,002727530812657507$ 0,002727530812657507
Текущая цена:
$ 0,00275
$ 0,00275$ 0,00275

Токеномика Lunos (UNO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lunos (UNO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов UNO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов UNO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNO, изучите текущую цену UNO!

Как купить UNO

Заинтересованы в добавлении Lunos (UNO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки UNO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Lunos (UNO)

Анализ истории цены UNO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены UNO

Хотите узнать, куда может двигаться UNO? Наша страница прогноза цены UNO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.