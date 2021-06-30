Токеномика IRON Titanium (TITAN) Откройте для себя ключевую информацию о IRON Titanium (TITAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IRON Titanium (TITAN) TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN. Официальный сайт: https://www.titandao.finance/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0xaAa5B9e6c589642f98a1cDA99B9D024B8407285A Купить TITAN сейчас!

Токеномика и анализ цен IRON Titanium (TITAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IRON Titanium (TITAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0000033445 $ 0,0000033445 $ 0,0000033445 Исторический минимум: $ 0,000000004556478833 $ 0,000000004556478833 $ 0,000000004556478833 Текущая цена: $ 0,00000000744 $ 0,00000000744 $ 0,00000000744 Узнайте больше о цене IRON Titanium (TITAN)

Токеномика IRON Titanium (TITAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IRON Titanium (TITAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TITAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TITAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TITAN, изучите текущую цену TITAN!

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