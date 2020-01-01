Токеномика Tardi (TARDI) Откройте для себя ключевую информацию о Tardi (TARDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tardi (TARDI) Несокрушимая микроскопическая тихоходка. Официальный сайт: https://tardi.org/ Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x4cf08813756dfa7519cb480a1a1a3472b5b4ec067592a8bee0f826808d218158::tardi::TARDI/txs Купить TARDI сейчас!

Токеномика и анализ цен Tardi (TARDI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tardi (TARDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,036 $ 0,036 $ 0,036 Исторический минимум: $ 0,000022428006510762 $ 0,000022428006510762 $ 0,000022428006510762 Текущая цена: $ 0,0011202 $ 0,0011202 $ 0,0011202 Узнайте больше о цене Tardi (TARDI)

Токеномика Tardi (TARDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tardi (TARDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TARDI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TARDI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TARDI, изучите текущую цену TARDI!

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