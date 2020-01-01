Токеномика Sylo (SYLO) Откройте для себя ключевую информацию о Sylo (SYLO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sylo (SYLO) Sylo предлагает новый способ взаимодействия данных и контента. Построенный на базе The Root Network, центра взаимодействия в открытой метавселенной, Sylo представляет собой уровень инфраструктуры для данных, обеспечивающий взаимодействие и оракулы для данных о пользователях а также о ценностях, которыми они дорожат. Официальный сайт: https://www.sylo.io Whitepaper: https://www.sylo.io/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf293d23bf2cdc05411ca0eddd588eb1977e8dcd4 Купить SYLO сейчас!

Токеномика и анализ цен Sylo (SYLO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sylo (SYLO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 6,11B $ 6,11B $ 6,11B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,67M $ 3,67M $ 3,67M Исторический максимум: $ 0,004087 $ 0,004087 $ 0,004087 Исторический минимум: $ 0,000365114420984805 $ 0,000365114420984805 $ 0,000365114420984805 Текущая цена: $ 0,000367 $ 0,000367 $ 0,000367 Узнайте больше о цене Sylo (SYLO)

Токеномика Sylo (SYLO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sylo (SYLO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYLO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYLO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYLO, изучите текущую цену SYLO!

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