Токеномика Sidus Heroes (SIDUS) Откройте для себя ключевую информацию о Sidus Heroes (SIDUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sidus Heroes (SIDUS) SIDUS HEROES – это новаторская метавселенная космических игр, основанная на Web3, с эпической историей, продаваемыми токенами и ценными ресурсами. Прогресс вашего героя сохраняется в нескольких играх, которые подпадают под единую межпланетную экосистему и новаторскую систему модулей с разделением прибыли. Эта уникальная стратегия поднимает на новый уровень вовлечение сообщества, внутриигровые улучшения и бесконечные возможности для формирования собственной судьбы и богатства игроков! Официальный сайт: https://sidusheroes.com/ Whitepaper: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102 Купить SIDUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Sidus Heroes (SIDUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sidus Heroes (SIDUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,75M $ 9,75M $ 9,75M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 13,77B $ 13,77B $ 13,77B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,009586 $ 0,009586 $ 0,009586 Исторический минимум: $ 0,000546301219423542 $ 0,000546301219423542 $ 0,000546301219423542 Текущая цена: $ 0,000708 $ 0,000708 $ 0,000708 Узнайте больше о цене Sidus Heroes (SIDUS)

Токеномика Sidus Heroes (SIDUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sidus Heroes (SIDUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SIDUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SIDUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIDUS, изучите текущую цену SIDUS!

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