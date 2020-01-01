Токеномика Shrub (SHRUB) Откройте для себя ключевую информацию о Shrub (SHRUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shrub (SHRUB) Shrub – это управляемый сообществом проект, представляющий домашнего ежа Илона. Его цель – стать самым вирусным мемом в мире. Официальный сайт: http://shrub.io Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Em8WF6pg9FmKDy1dXkWhXxpgmfhj5Bes3ZCE8PCCJSHt Купить SHRUB сейчас!

Токеномика и анализ цен Shrub (SHRUB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shrub (SHRUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,16M $ 3,16M $ 3,16M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 942,18M $ 942,18M $ 942,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,36M $ 3,36M $ 3,36M Исторический максимум: $ 0,114 $ 0,114 $ 0,114 Исторический минимум: $ 0,000030584147025306 $ 0,000030584147025306 $ 0,000030584147025306 Текущая цена: $ 0,003357 $ 0,003357 $ 0,003357 Узнайте больше о цене Shrub (SHRUB)

Токеномика Shrub (SHRUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shrub (SHRUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHRUB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHRUB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHRUB, изучите текущую цену SHRUB!

Как купить SHRUB Заинтересованы в добавлении Shrub (SHRUB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SHRUB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SHRUB на MEXC прямо сейчас!

История цены Shrub (SHRUB) Анализ истории цены SHRUB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SHRUB прямо сейчас!

Прогноз цены SHRUB Хотите узнать, куда может двигаться SHRUB? Наша страница прогноза цены SHRUB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SHRUB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!