Токеномика Shrub (SHRUB)

Токеномика Shrub (SHRUB)

Откройте для себя ключевую информацию о Shrub (SHRUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Shrub (SHRUB)

Shrub – это управляемый сообществом проект, представляющий домашнего ежа Илона. Его цель – стать самым вирусным мемом в мире.

Официальный сайт:
http://shrub.io
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/Em8WF6pg9FmKDy1dXkWhXxpgmfhj5Bes3ZCE8PCCJSHt

Токеномика и анализ цен Shrub (SHRUB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shrub (SHRUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,16M
$ 3,16M$ 3,16M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 942,18M
$ 942,18M$ 942,18M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,36M
$ 3,36M$ 3,36M
Исторический максимум:
$ 0,114
$ 0,114$ 0,114
Исторический минимум:
$ 0,000030584147025306
$ 0,000030584147025306$ 0,000030584147025306
Текущая цена:
$ 0,003357
$ 0,003357$ 0,003357

Токеномика Shrub (SHRUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Shrub (SHRUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHRUB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHRUB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHRUB, изучите текущую цену SHRUB!

Как купить SHRUB

Заинтересованы в добавлении Shrub (SHRUB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SHRUB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Shrub (SHRUB)

Анализ истории цены SHRUB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SHRUB

Хотите узнать, куда может двигаться SHRUB? Наша страница прогноза цены SHRUB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.