Токеномика SHROOMY (SHROOMY) Откройте для себя ключевую информацию о SHROOMY (SHROOMY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SHROOMY (SHROOMY) Проект Shroomy черпает вдохновение в величественном царстве грибов и революционной силе криптовалют. Токен SHROOMY нашел свой дом на новой суперсети 2 уровня от Kraken под названием Ink, где стремится создать процветающее сообщество целеустремленных любителей грибов. Сам SHROOMY — это простой токен ERC-20 без налогов и необычных функций. Благодаря уже внедренным элементам AI и GameFi, вы можете изучать микологию и одновременно весело проводить время вместе с растущим сообществом! Официальный сайт: https://shroomy.io/ Обозреватель блоков: https://explorer.inkonchain.com/token/0x0c5E2D1C98cd265C751e02F8F3293bC5764F9111 Купить SHROOMY сейчас!

Токеномика и анализ цен SHROOMY (SHROOMY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHROOMY (SHROOMY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0045 $ 0,0045 $ 0,0045 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,001597 $ 0,001597 $ 0,001597 Узнайте больше о цене SHROOMY (SHROOMY)

Токеномика SHROOMY (SHROOMY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SHROOMY (SHROOMY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHROOMY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHROOMY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHROOMY, изучите текущую цену SHROOMY!

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