Токеномика BitShiba (SHIBA)

Токеномика BitShiba (SHIBA)

Откройте для себя ключевую информацию о BitShiba (SHIBA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BitShiba (SHIBA)

BitShiba — это проект, ориентированный на сообщество, который стремится предоставить равные финансовые возможности всем людям из всех мест. Решения о будущем BitShiba будут приниматься держателями $SHIBA посредством использования DAO. Сообщество BitShiba находится в центре внимания проекта, поскольку сильные сообщества и децентрализация широко считаются двумя наиболее важными аспектами криптовалюты. Проект придерживается принципа «ни один мужчина (или женщина) не забыт» и стремится обеспечить успех всех членов сообщества.

Официальный сайт:
https://bitshiba.io/
Whitepaper:
https://bitshiba.io/litepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xb84cbbf09b3ed388a45cd875ebba41a20365e6e7

Токеномика и анализ цен BitShiba (SHIBA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitShiba (SHIBA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1 000,00T
$ 1 000,00T$ 1 000,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 561,00K
$ 561,00K$ 561,00K
Исторический максимум:
$ 0,00000012378
$ 0,00000012378$ 0,00000012378
Исторический минимум:
$ 0,000000000337922519
$ 0,000000000337922519$ 0,000000000337922519
Текущая цена:
$ 0,000000000561
$ 0,000000000561$ 0,000000000561

Токеномика BitShiba (SHIBA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BitShiba (SHIBA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHIBA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHIBA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIBA, изучите текущую цену SHIBA!

Как купить SHIBA

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История цены BitShiba (SHIBA)

Анализ истории цены SHIBA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.