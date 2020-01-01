Токеномика BitShiba (SHIBA) Откройте для себя ключевую информацию о BitShiba (SHIBA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BitShiba (SHIBA) BitShiba — это проект, ориентированный на сообщество, который стремится предоставить равные финансовые возможности всем людям из всех мест. Решения о будущем BitShiba будут приниматься держателями $SHIBA посредством использования DAO. Сообщество BitShiba находится в центре внимания проекта, поскольку сильные сообщества и децентрализация широко считаются двумя наиболее важными аспектами криптовалюты. Проект придерживается принципа «ни один мужчина (или женщина) не забыт» и стремится обеспечить успех всех членов сообщества. Официальный сайт: https://bitshiba.io/ Whitepaper: https://bitshiba.io/litepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xb84cbbf09b3ed388a45cd875ebba41a20365e6e7 Купить SHIBA сейчас!

Токеномика и анализ цен BitShiba (SHIBA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitShiba (SHIBA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 561,00K $ 561,00K $ 561,00K Исторический максимум: $ 0,00000012378 $ 0,00000012378 $ 0,00000012378 Исторический минимум: $ 0,000000000337922519 $ 0,000000000337922519 $ 0,000000000337922519 Текущая цена: $ 0,000000000561 $ 0,000000000561 $ 0,000000000561 Узнайте больше о цене BitShiba (SHIBA)

Токеномика BitShiba (SHIBA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitShiba (SHIBA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIBA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIBA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIBA, изучите текущую цену SHIBA!

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