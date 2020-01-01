Токеномика SHIB2.0 (SHIB2) Откройте для себя ключевую информацию о SHIB2.0 (SHIB2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SHIB2.0 (SHIB2) Shib2.0 - монета-мем на Ethereum. Обратите внимание, что данная криптовалюта не коррелирует с Shiba Inu (SHIB), пожалуйста, внимательно оцените риски и принимайте решение, исходя из своей толерантности к риску. Официальный сайт: http://www.shib2.vip/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xdfef6416ea3e6ce587ed42aa7cb2e586362cbbfa Купить SHIB2 сейчас!

Токеномика и анализ цен SHIB2.0 (SHIB2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHIB2.0 (SHIB2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 132,90K $ 132,90K $ 132,90K Исторический максимум: $ 0,00000005329 $ 0,00000005329 $ 0,00000005329 Исторический минимум: $ 0,000000000233658865 $ 0,000000000233658865 $ 0,000000000233658865 Текущая цена: $ 0,0000000003159 $ 0,0000000003159 $ 0,0000000003159 Узнайте больше о цене SHIB2.0 (SHIB2)

Токеномика SHIB2.0 (SHIB2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SHIB2.0 (SHIB2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIB2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIB2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIB2, изучите текущую цену SHIB2!

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