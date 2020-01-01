Токеномика SGC (SGC) Откройте для себя ключевую информацию о SGC (SGC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SGC (SGC) KAI: Sangokushi Taisen – Battle of Three Kingdoms представляет собой эпохальное слияние культовой франшизы SEGA Sangokushi Taisen с передовой технологией блокчейн, разработанной пионером индустрии double jump.tokyo. Проект включает SGC, токен управления и полезности, представленный в игре как «SGCP (Points)». Игроки зарабатывают SGCP в ходе PvP-игры, которые затем могут быть использованы для покупки дополнительных наборов карт или обмена на игровом рынке. Официальный сайт: https://kai-sangokushi-taisen.games/en Whitepaper: https://info.kai-sangokushi-taisen.games/en/litepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xE0A441D23cedB44822dfC8562E4d8d39C6B7F946 Купить SGC сейчас!

Токеномика и анализ цен SGC (SGC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SGC (SGC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,05B $ 2,05B $ 2,05B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,02M $ 7,02M $ 7,02M Исторический максимум: $ 0,005 $ 0,005 $ 0,005 Исторический минимум: $ 0,000638039826532227 $ 0,000638039826532227 $ 0,000638039826532227 Текущая цена: $ 0,0007021 $ 0,0007021 $ 0,0007021 Узнайте больше о цене SGC (SGC)

Токеномика SGC (SGC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SGC (SGC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SGC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SGC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SGC, изучите текущую цену SGC!

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