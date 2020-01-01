Токеномика SGC (SGC)

Токеномика SGC (SGC)

Откройте для себя ключевую информацию о SGC (SGC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SGC (SGC)

KAI: Sangokushi Taisen – Battle of Three Kingdoms представляет собой эпохальное слияние культовой франшизы SEGA Sangokushi Taisen с передовой технологией блокчейн, разработанной пионером индустрии double jump.tokyo. Проект включает SGC, токен управления и полезности, представленный в игре как «SGCP (Points)». Игроки зарабатывают SGCP в ходе PvP-игры, которые затем могут быть использованы для покупки дополнительных наборов карт или обмена на игровом рынке.

Официальный сайт:
https://kai-sangokushi-taisen.games/en
Whitepaper:
https://info.kai-sangokushi-taisen.games/en/litepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xE0A441D23cedB44822dfC8562E4d8d39C6B7F946

Токеномика и анализ цен SGC (SGC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SGC (SGC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,44M
$ 1,44M$ 1,44M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 2,05B
$ 2,05B$ 2,05B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,02M
$ 7,02M$ 7,02M
Исторический максимум:
$ 0,005
$ 0,005$ 0,005
Исторический минимум:
$ 0,000638039826532227
$ 0,000638039826532227$ 0,000638039826532227
Текущая цена:
$ 0,0007021
$ 0,0007021$ 0,0007021

Токеномика SGC (SGC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SGC (SGC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SGC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SGC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SGC, изучите текущую цену SGC!

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История цены SGC (SGC)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.