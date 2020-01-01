Токеномика SEED (SEED)

Токеномика SEED (SEED)

Откройте для себя ключевую информацию о SEED (SEED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SEED (SEED)

Из мини-приложения для Telegram с более чем 60 миллионами пользователей SEED превращается в ведущую ролевую игру в Web3, вдохновленную успехом таких игр, как Pokémon Go и Axie Infinity. Используя возможности VR, искусственного интеллекта и беспрепятственного входа в игру через мессенджеры, SEED не только обеспечивает массовую доступность, но и создает увлекательную и взаимосвязанную игровую вселенную. При поддержке Sui Foundation SEED превращается из мини-приложения Telegram в первую игровую экосистему Web3 на блокчейне Sui со 100 миллионами пользователей.

Официальный сайт:
https://playseedgo.com/play
Обозреватель блоков:
https://suiscan.xyz/

Токеномика и анализ цен SEED (SEED)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SEED (SEED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 697,05K
$ 697,05K$ 697,05K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 355,82M
$ 355,82M$ 355,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,96M
$ 1,96M$ 1,96M
Исторический максимум:
$ 0,2
$ 0,2$ 0,2
Исторический минимум:
$ 0,001862510114088698
$ 0,001862510114088698$ 0,001862510114088698
Текущая цена:
$ 0,001959
$ 0,001959$ 0,001959

Токеномика SEED (SEED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SEED (SEED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SEED, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SEED.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEED, изучите текущую цену SEED!

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История цены SEED (SEED)

Анализ истории цены SEED помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.