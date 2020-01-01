Токеномика SEED (SEED) Откройте для себя ключевую информацию о SEED (SEED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SEED (SEED) Из мини-приложения для Telegram с более чем 60 миллионами пользователей SEED превращается в ведущую ролевую игру в Web3, вдохновленную успехом таких игр, как Pokémon Go и Axie Infinity. Используя возможности VR, искусственного интеллекта и беспрепятственного входа в игру через мессенджеры, SEED не только обеспечивает массовую доступность, но и создает увлекательную и взаимосвязанную игровую вселенную. При поддержке Sui Foundation SEED превращается из мини-приложения Telegram в первую игровую экосистему Web3 на блокчейне Sui со 100 миллионами пользователей. Официальный сайт: https://playseedgo.com/play Обозреватель блоков: https://suiscan.xyz/ Купить SEED сейчас!

Токеномика и анализ цен SEED (SEED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SEED (SEED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 697,05K $ 697,05K $ 697,05K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 355,82M $ 355,82M $ 355,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,96M $ 1,96M $ 1,96M Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,001862510114088698 $ 0,001862510114088698 $ 0,001862510114088698 Текущая цена: $ 0,001959 $ 0,001959 $ 0,001959 Узнайте больше о цене SEED (SEED)

Токеномика SEED (SEED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SEED (SEED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SEED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SEED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SEED, изучите текущую цену SEED!

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