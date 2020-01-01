Токеномика SATO (SATO) Откройте для себя ключевую информацию о SATO (SATO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SATO (SATO) Мать Doge Официальный сайт: https://www.heysato.com Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5de758bba013e58dae2693aea3f0b12b31a3023d Купить SATO сейчас!

Токеномика и анализ цен SATO (SATO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SATO (SATO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 116,14K $ 116,14K $ 116,14K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 967,84M $ 967,84M $ 967,84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 120,00K $ 120,00K $ 120,00K Исторический максимум: $ 0,01887 $ 0,01887 $ 0,01887 Исторический минимум: $ 0,000103972083848748 $ 0,000103972083848748 $ 0,000103972083848748 Текущая цена: $ 0,00012 $ 0,00012 $ 0,00012 Узнайте больше о цене SATO (SATO)

Токеномика SATO (SATO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SATO (SATO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SATO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SATO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SATO, изучите текущую цену SATO!

Как купить SATO Заинтересованы в добавлении SATO (SATO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SATO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SATO на MEXC прямо сейчас!

История цены SATO (SATO) Анализ истории цены SATO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SATO прямо сейчас!

Прогноз цены SATO Хотите узнать, куда может двигаться SATO? Наша страница прогноза цены SATO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SATO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!