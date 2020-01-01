Токеномика SATO (SATO)

Токеномика SATO (SATO)

Откройте для себя ключевую информацию о SATO (SATO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о SATO (SATO)

Мать Doge

Официальный сайт:
https://www.heysato.com
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5de758bba013e58dae2693aea3f0b12b31a3023d

Токеномика и анализ цен SATO (SATO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SATO (SATO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 116,14K
$ 116,14K$ 116,14K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 967,84M
$ 967,84M$ 967,84M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 120,00K
$ 120,00K$ 120,00K
Исторический максимум:
$ 0,01887
$ 0,01887$ 0,01887
Исторический минимум:
$ 0,000103972083848748
$ 0,000103972083848748$ 0,000103972083848748
Текущая цена:
$ 0,00012
$ 0,00012$ 0,00012

Токеномика SATO (SATO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SATO (SATO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SATO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SATO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SATO, изучите текущую цену SATO!

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История цены SATO (SATO)

Анализ истории цены SATO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.