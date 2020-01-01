Токеномика ROCK (ROCK) Откройте для себя ключевую информацию о ROCK (ROCK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ROCK (ROCK) Zenrock создает простой, но мощный блокчейн-примитив для управления ключами омничейна, состоящий из децентрализованного блокчейна (zrChain), распределенной сети MPC (dMPC) и смарт-контрактов (zrSign) для кроссчейн протоколов и кошельков. Официальный сайт: https://www.zenrockfoundation.io/ Whitepaper: https://docs.zenrocklabs.io/ Обозреватель блоков: https://explorer.diamond.zenrocklabs.io/ Купить ROCK сейчас!

Токеномика и анализ цен ROCK (ROCK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ROCK (ROCK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,98M $ 7,98M $ 7,98M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 129,12M $ 129,12M $ 129,12M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 61,77M $ 61,77M $ 61,77M Исторический максимум: $ 0,99 $ 0,99 $ 0,99 Исторический минимум: $ 0,011979981481369108 $ 0,011979981481369108 $ 0,011979981481369108 Текущая цена: $ 0,06177 $ 0,06177 $ 0,06177 Узнайте больше о цене ROCK (ROCK)

Токеномика ROCK (ROCK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ROCK (ROCK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROCK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROCK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROCK, изучите текущую цену ROCK!

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