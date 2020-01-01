Токеномика REVOX (REX)

Токеномика REVOX (REX)

Откройте для себя ключевую информацию о REVOX (REX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о REVOX (REX)

REVOX.AI создает общий интерфейс ИИ для Web3 с помощью своей инфраструктуры машинного обучения без права доступа, позволяя создавать и внедрять децентрализованные приложения ИИ с помощью модульных агентов. Флагманские суперприложения REVOX – Web3 GPT Lense, Smart Wallet и ReadON DAO APP уже собрали более 21 миллиона пользователей по всему миру.

Официальный сайт:
https://www.revox.ai/
Whitepaper:
https://docs.revox.ai/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE

Токеномика и анализ цен REVOX (REX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене REVOX (REX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,03M
$ 15,03M$ 15,03M
Общее предложение:
$ 3,00B
$ 3,00B$ 3,00B
Оборотное предложение:
$ 1,95B
$ 1,95B$ 1,95B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 23,10M
$ 23,10M$ 23,10M
Исторический максимум:
$ 0,060105
$ 0,060105$ 0,060105
Исторический минимум:
$ 0,004696973482696565
$ 0,004696973482696565$ 0,004696973482696565
Текущая цена:
$ 0,0077
$ 0,0077$ 0,0077

Токеномика REVOX (REX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики REVOX (REX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REX, изучите текущую цену REX!

Как купить REX

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История цены REVOX (REX)

Анализ истории цены REX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.