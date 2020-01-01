Токеномика REVOX (REX) Откройте для себя ключевую информацию о REVOX (REX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о REVOX (REX) REVOX.AI создает общий интерфейс ИИ для Web3 с помощью своей инфраструктуры машинного обучения без права доступа, позволяя создавать и внедрять децентрализованные приложения ИИ с помощью модульных агентов. Флагманские суперприложения REVOX – Web3 GPT Lense, Smart Wallet и ReadON DAO APP уже собрали более 21 миллиона пользователей по всему миру. Официальный сайт: https://www.revox.ai/ Whitepaper: https://docs.revox.ai/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE Купить REX сейчас!

Токеномика и анализ цен REVOX (REX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене REVOX (REX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,03M $ 15,03M $ 15,03M Общее предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Оборотное предложение: $ 1,95B $ 1,95B $ 1,95B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,10M $ 23,10M $ 23,10M Исторический максимум: $ 0,060105 $ 0,060105 $ 0,060105 Исторический минимум: $ 0,004696973482696565 $ 0,004696973482696565 $ 0,004696973482696565 Текущая цена: $ 0,0077 $ 0,0077 $ 0,0077 Узнайте больше о цене REVOX (REX)

Токеномика REVOX (REX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики REVOX (REX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REX, изучите текущую цену REX!

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