Токеномика Republic Protocol (REN)

Токеномика Republic Protocol (REN)

Откройте для себя ключевую информацию о Republic Protocol (REN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Republic Protocol (REN)

Ren — это открытый протокол, предназначенный для обеспечения конфиденциальной и несанкционированной передачи ценностей между любыми блокчейнами. Основной продукт Рена, RenVM, ориентирован на обеспечение совместимости децентрализованных финансов (DeFi).

Официальный сайт:
https://renprotocol.org/
Whitepaper:
https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38

Токеномика и анализ цен Republic Protocol (REN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Republic Protocol (REN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,43M
$ 8,43M$ 8,43M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 999,33M
$ 999,33M$ 999,33M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1,82754
$ 1,82754$ 1,82754
Исторический минимум:
$ 0,00690572302723013
$ 0,00690572302723013$ 0,00690572302723013
Текущая цена:
$ 0,008433
$ 0,008433$ 0,008433

Токеномика Republic Protocol (REN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Republic Protocol (REN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REN, изучите текущую цену REN!

Как купить REN

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История цены Republic Protocol (REN)

Анализ истории цены REN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.