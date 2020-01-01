Токеномика Republic Protocol (REN) Откройте для себя ключевую информацию о Republic Protocol (REN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Republic Protocol (REN) Ren — это открытый протокол, предназначенный для обеспечения конфиденциальной и несанкционированной передачи ценностей между любыми блокчейнами. Основной продукт Рена, RenVM, ориентирован на обеспечение совместимости децентрализованных финансов (DeFi). Официальный сайт: https://renprotocol.org/ Whitepaper: https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 Купить REN сейчас!

Токеномика и анализ цен Republic Protocol (REN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Republic Protocol (REN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,43M $ 8,43M $ 8,43M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 999,33M $ 999,33M $ 999,33M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,82754 $ 1,82754 $ 1,82754 Исторический минимум: $ 0,00690572302723013 $ 0,00690572302723013 $ 0,00690572302723013 Текущая цена: $ 0,008433 $ 0,008433 $ 0,008433 Узнайте больше о цене Republic Protocol (REN)

Токеномика Republic Protocol (REN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Republic Protocol (REN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REN, изучите текущую цену REN!

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