Токеномика Rarible (RARI) Откройте для себя ключевую информацию о Rarible (RARI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rarible (RARI) Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales. Официальный сайт: https://rari.foundation Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf Купить RARI сейчас!

Токеномика и анализ цен Rarible (RARI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rarible (RARI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,24M $ 18,24M $ 18,24M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 18,93M $ 18,93M $ 18,93M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 49,33 $ 49,33 $ 49,33 Исторический минимум: $ 0,309504826433 $ 0,309504826433 $ 0,309504826433 Текущая цена: $ 0,9633 $ 0,9633 $ 0,9633 Узнайте больше о цене Rarible (RARI)

Токеномика Rarible (RARI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rarible (RARI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RARI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RARI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RARI, изучите текущую цену RARI!

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