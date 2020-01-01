Токеномика DappRadar (RADAR) Откройте для себя ключевую информацию о DappRadar (RADAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DappRadar (RADAR) Dappradar — это мировой магазин DAPP, который отслеживает и ранжирует все децентрализованные приложения по всем протоколам и вертикальным доменам. Radar, собственный токен экосистемы dappradar, предоставляет возможность напрямую вносить вклад, управлять и формировать будущее мирового магазина dappradar. Официальный сайт: https://dappradar.com/ Whitepaper: https://whitepaper.dappradar.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x44709a920fccf795fbc57baa433cc3dd53c44dbe Купить RADAR сейчас!

Токеномика и анализ цен DappRadar (RADAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DappRadar (RADAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 960,10M $ 960,10M $ 960,10M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,06142 $ 0,06142 $ 0,06142 Исторический минимум: $ 0,001177962525331561 $ 0,001177962525331561 $ 0,001177962525331561 Текущая цена: $ 0,001259 $ 0,001259 $ 0,001259 Узнайте больше о цене DappRadar (RADAR)

Токеномика DappRadar (RADAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DappRadar (RADAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RADAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RADAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RADAR, изучите текущую цену RADAR!

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