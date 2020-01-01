Токеномика PWEASE (PWEASE) Откройте для себя ключевую информацию о PWEASE (PWEASE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PWEASE (PWEASE) Сатирический мемкоин, вице-президент США сказал «say pwease» во время выступления в Белом доме. Официальный сайт: https://pweasetoken.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CniPCE4b3s8gSUPhUiyMjXnytrEqUrMfSsnbBjLCpump Купить PWEASE сейчас!

Токеномика и анализ цен PWEASE (PWEASE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PWEASE (PWEASE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,65M $ 5,65M $ 5,65M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,65M $ 5,65M $ 5,65M Исторический максимум: $ 0,063383 $ 0,063383 $ 0,063383 Исторический минимум: $ 0,000026314606219194 $ 0,000026314606219194 $ 0,000026314606219194 Текущая цена: $ 0,005651 $ 0,005651 $ 0,005651 Узнайте больше о цене PWEASE (PWEASE)

Токеномика PWEASE (PWEASE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PWEASE (PWEASE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PWEASE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PWEASE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PWEASE, изучите текущую цену PWEASE!

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