Токеномика PUMLx (PUMLX) Откройте для себя ключевую информацию о PUMLx (PUMLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PUMLx (PUMLX) PUML – это австралийская WEB3-платформа для геймификации здоровья, благополучия и спорта. Мы специализируемся на проведении испытаний в области физического и психического здоровья, в которых используются GameFi и SocialFi для стимулирования и поощрения здорового поведения потребителей. Спортивные и атлетические NFT используются для мотивации людей к активному и здоровому образу жизни, а также для сбора данных о самочувствии наших пользователей. Являясь платформой для массового потребителя, адаптирующейся от Web 2 к Web 3, мы также проводим наши игровые задания для корпораций, спортивных брендов, клубов любителей бега и сообществ Web 3. Официальный сайт: https://puml.io Whitepaper: https://whitepaper.puml.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73 Купить PUMLX сейчас!

Токеномика и анализ цен PUMLx (PUMLX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUMLx (PUMLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,70K $ 51,70K $ 51,70K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 129,25M $ 129,25M $ 129,25M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,02043 $ 0,02043 $ 0,02043 Исторический минимум: $ 0,000250137201915361 $ 0,000250137201915361 $ 0,000250137201915361 Текущая цена: $ 0,0004 $ 0,0004 $ 0,0004 Узнайте больше о цене PUMLx (PUMLX)

Токеномика PUMLx (PUMLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PUMLx (PUMLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUMLX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUMLX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUMLX, изучите текущую цену PUMLX!

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