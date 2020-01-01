Токеномика PUMLx (PUMLX)

Токеномика PUMLx (PUMLX)

Откройте для себя ключевую информацию о PUMLx (PUMLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PUMLx (PUMLX)

PUML – это австралийская WEB3-платформа для геймификации здоровья, благополучия и спорта. Мы специализируемся на проведении испытаний в области физического и психического здоровья, в которых используются GameFi и SocialFi для стимулирования и поощрения здорового поведения потребителей. Спортивные и атлетические NFT используются для мотивации людей к активному и здоровому образу жизни, а также для сбора данных о самочувствии наших пользователей. Являясь платформой для массового потребителя, адаптирующейся от Web 2 к Web 3, мы также проводим наши игровые задания для корпораций, спортивных брендов, клубов любителей бега и сообществ Web 3.

Официальный сайт:
https://puml.io
Whitepaper:
https://whitepaper.puml.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73

Токеномика и анализ цен PUMLx (PUMLX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PUMLx (PUMLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 51,70K
$ 51,70K$ 51,70K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 129,25M
$ 129,25M$ 129,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,02043
$ 0,02043$ 0,02043
Исторический минимум:
$ 0,000250137201915361
$ 0,000250137201915361$ 0,000250137201915361
Текущая цена:
$ 0,0004
$ 0,0004$ 0,0004

Токеномика PUMLx (PUMLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PUMLx (PUMLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PUMLX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PUMLX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUMLX, изучите текущую цену PUMLX!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.