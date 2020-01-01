Токеномика PeiPei (PEIPEI) Откройте для себя ключевую информацию о PeiPei (PEIPEI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PeiPei (PEIPEI) PeiPei – это мемкоин в сети Ethereum. Официальный сайт: https://peipeicoin.vip/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3ffeea07a27fab7ad1df5297fa75e77a43cb5790 Купить PEIPEI сейчас!

Токеномика и анализ цен PeiPei (PEIPEI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PeiPei (PEIPEI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,33M $ 12,33M $ 12,33M Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 420,68T $ 420,68T $ 420,68T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,33M $ 12,33M $ 12,33M Исторический максимум: $ 0,000000398 $ 0,000000398 $ 0,000000398 Исторический минимум: $ 0,000000020107477406 $ 0,000000020107477406 $ 0,000000020107477406 Текущая цена: $ 0,0000000293 $ 0,0000000293 $ 0,0000000293 Узнайте больше о цене PeiPei (PEIPEI)

Токеномика PeiPei (PEIPEI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PeiPei (PEIPEI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEIPEI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEIPEI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEIPEI, изучите текущую цену PEIPEI!

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