Токеномика OMAX (OMAX) Откройте для себя ключевую информацию о OMAX (OMAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OMAX (OMAX) OMAX Coin опирается на систему консенсуса PoS, которая может поддерживать короткое время блокировки и более низкие комиссии. Наиболее связанные валидаторы-кандидаты на стейкинг станут валидаторами и будут производить блоки. Обнаружение двойного знака и другая логика косой черты гарантируют безопасность, стабильность и завершенность цепочки. Токен OMAX также поддерживает смарт-контракты и протоколы, совместимые с EVM. Это родная и единственная используемая валюта в экосистеме OMAX. Официальный сайт: https://omaxcoin.com/ Whitepaper: https://omaxcoin.com/Whitepaper/OMAX_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://omaxray.com/ Купить OMAX сейчас!

Токеномика и анализ цен OMAX (OMAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OMAX (OMAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 8,67B $ 8,67B $ 8,67B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,005025 $ 0,005025 $ 0,005025 Исторический минимум: $ 0,000200181029052835 $ 0,000200181029052835 $ 0,000200181029052835 Текущая цена: $ 0,0002487 $ 0,0002487 $ 0,0002487 Узнайте больше о цене OMAX (OMAX)

Токеномика OMAX (OMAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OMAX (OMAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OMAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OMAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OMAX, изучите текущую цену OMAX!

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