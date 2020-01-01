Токеномика OBORTECH (OBORTECH) Откройте для себя ключевую информацию о OBORTECH (OBORTECH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OBORTECH (OBORTECH) OBORTECH – это децентрализованная и демократичная цифровая экосистема, которая является новатором DePIN в индустрии цепочек поставок через децентрализованный контроль данных. Это простое решение «все в одном» для создания цифровой и отслеживаемой цепочки поставок в сфере RWA. OBORTECH имеет 12 наград от международных организаций, таких как Microsoft, Amazon, Google, PwC, Всемирный банк, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner и других. Официальный сайт: https://www.obortech.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1a9vax2925irEnR5yUVx8ZAGo84ISLEre/view Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xf83759099dc88f75fc83de854c41e0d9e83ada9b Купить OBORTECH сейчас!

Токеномика и анализ цен OBORTECH (OBORTECH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OBORTECH (OBORTECH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M Исторический максимум: $ 0,047 $ 0,047 $ 0,047 Исторический минимум: $ 0,000417428457116764 $ 0,000417428457116764 $ 0,000417428457116764 Текущая цена: $ 0,00453 $ 0,00453 $ 0,00453 Узнайте больше о цене OBORTECH (OBORTECH)

Токеномика OBORTECH (OBORTECH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OBORTECH (OBORTECH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OBORTECH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OBORTECH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OBORTECH, изучите текущую цену OBORTECH!

Как купить OBORTECH Заинтересованы в добавлении OBORTECH (OBORTECH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки OBORTECH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить OBORTECH на MEXC прямо сейчас!

История цены OBORTECH (OBORTECH) Анализ истории цены OBORTECH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены OBORTECH прямо сейчас!

Прогноз цены OBORTECH Хотите узнать, куда может двигаться OBORTECH? Наша страница прогноза цены OBORTECH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена OBORTECH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!