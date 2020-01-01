Токеномика OBORTECH (OBORTECH)

Токеномика OBORTECH (OBORTECH)

Откройте для себя ключевую информацию о OBORTECH (OBORTECH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о OBORTECH (OBORTECH)

OBORTECH – это децентрализованная и демократичная цифровая экосистема, которая является новатором DePIN в индустрии цепочек поставок через децентрализованный контроль данных. Это простое решение «все в одном» для создания цифровой и отслеживаемой цепочки поставок в сфере RWA. OBORTECH имеет 12 наград от международных организаций, таких как Microsoft, Amazon, Google, PwC, Всемирный банк, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner и других.

Официальный сайт:
https://www.obortech.io/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1a9vax2925irEnR5yUVx8ZAGo84ISLEre/view
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0xf83759099dc88f75fc83de854c41e0d9e83ada9b

Токеномика и анализ цен OBORTECH (OBORTECH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OBORTECH (OBORTECH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,36M
$ 1,36M$ 1,36M
Исторический максимум:
$ 0,047
$ 0,047$ 0,047
Исторический минимум:
$ 0,000417428457116764
$ 0,000417428457116764$ 0,000417428457116764
Текущая цена:
$ 0,00453
$ 0,00453$ 0,00453

Токеномика OBORTECH (OBORTECH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OBORTECH (OBORTECH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OBORTECH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OBORTECH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OBORTECH, изучите текущую цену OBORTECH!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.