Токеномика Neiro (NEIRO) Откройте для себя ключевую информацию о Neiro (NEIRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neiro (NEIRO) NEIRO is a meme coin on the Solana chain. Официальный сайт: https://www.neiro.lol/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CTJf74cTo3cw8acFP1YXF3QpsQUUBGBjh2k2e8xsZ6UL Купить NEIRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Neiro (NEIRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neiro (NEIRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,08555 $ 0,08555 $ 0,08555 Исторический минимум: $ 0,000595375580333622 $ 0,000595375580333622 $ 0,000595375580333622 Текущая цена: $ 0,0010074 $ 0,0010074 $ 0,0010074 Узнайте больше о цене Neiro (NEIRO)

Токеномика Neiro (NEIRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neiro (NEIRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEIRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEIRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEIRO, изучите текущую цену NEIRO!

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