Токеномика MVL (MVL) Откройте для себя ключевую информацию о MVL (MVL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MVL (MVL) Мы создаем устойчивую мобильную экосистему Web3. MVL, наш родной токен, стимулирует пользователей, которые участвуют в нашей платформе мобильности (TADA (такси), ONiON (электронный автомобиль), Clutch (кошелек)) и в рамках экосистемы NFT и игр к MVL добавляются дополнительные возможности. Официальный сайт: http://mvlchain.io Whitepaper: https://docs.mvlchain.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71 Купить MVL сейчас!

Токеномика и анализ цен MVL (MVL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MVL (MVL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 79.38M $ 79.38M $ 79.38M Общее предложение: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Оборотное предложение: $ 26.75B $ 26.75B $ 26.75B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 89.01M $ 89.01M $ 89.01M Исторический максимум: $ 0.0142 $ 0.0142 $ 0.0142 Исторический минимум: $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 Текущая цена: $ 0.002967 $ 0.002967 $ 0.002967 Узнайте больше о цене MVL (MVL)

Токеномика MVL (MVL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MVL (MVL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MVL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MVL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MVL, изучите текущую цену MVL!

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