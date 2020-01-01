Токеномика Mode Network (MODE) Откройте для себя ключевую информацию о Mode Network (MODE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mode Network (MODE) Mode — это модульный DeFi второго уровня, создающий суперсеть вместе с Optimism. Цель Mode — дать разработчикам и пользователям возможность развивать экосистему приложений мирового уровня и получать прямое вознаграждение за свой вклад. Официальный сайт: https://www.mode.network/ Whitepaper: https://docs.mode.network/ Обозреватель блоков: https://explorer.mode.network/ Купить MODE сейчас!

Токеномика и анализ цен Mode Network (MODE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mode Network (MODE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,32M $ 5,32M $ 5,32M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,206 $ 0,206 $ 0,206 Исторический минимум: $ 0,000998987259358957 $ 0,000998987259358957 $ 0,000998987259358957 Текущая цена: $ 0,002126 $ 0,002126 $ 0,002126 Узнайте больше о цене Mode Network (MODE)

Токеномика Mode Network (MODE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mode Network (MODE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MODE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MODE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MODE, изучите текущую цену MODE!

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