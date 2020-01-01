Токеномика LIBRA (LIBRA)

Токеномика LIBRA (LIBRA)

Откройте для себя ключевую информацию о LIBRA (LIBRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о LIBRA (LIBRA)

Проект Viva La Libertad был создан с четкой миссией: поддержать аргентинскую экономику, финансируя небольшие проекты и местные предприятия, помогая тем, кто стремится развивать свои начинания и вносить вклад в развитие страны.

Официальный сайт:
https://www.vivalalibertadproject.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU

Токеномика и анализ цен LIBRA (LIBRA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIBRA (LIBRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,06M
$ 5,06M$ 5,06M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 256,42M
$ 256,42M$ 256,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 19,75M
$ 19,75M$ 19,75M
Исторический максимум:
$ 0,97
$ 0,97$ 0,97
Исторический минимум:
$ 0,016097301133388555
$ 0,016097301133388555$ 0,016097301133388555
Текущая цена:
$ 0,01975
$ 0,01975$ 0,01975

Токеномика LIBRA (LIBRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LIBRA (LIBRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LIBRA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LIBRA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIBRA, изучите текущую цену LIBRA!

Как купить LIBRA

Заинтересованы в добавлении LIBRA (LIBRA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LIBRA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены LIBRA (LIBRA)

Анализ истории цены LIBRA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LIBRA

Хотите узнать, куда может двигаться LIBRA? Наша страница прогноза цены LIBRA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.