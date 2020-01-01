Токеномика LIBRA (LIBRA) Откройте для себя ключевую информацию о LIBRA (LIBRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LIBRA (LIBRA) Проект Viva La Libertad был создан с четкой миссией: поддержать аргентинскую экономику, финансируя небольшие проекты и местные предприятия, помогая тем, кто стремится развивать свои начинания и вносить вклад в развитие страны. Официальный сайт: https://www.vivalalibertadproject.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU Купить LIBRA сейчас!

Токеномика и анализ цен LIBRA (LIBRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIBRA (LIBRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,06M $ 5,06M $ 5,06M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 256,42M $ 256,42M $ 256,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,75M $ 19,75M $ 19,75M Исторический максимум: $ 0,97 $ 0,97 $ 0,97 Исторический минимум: $ 0,016097301133388555 $ 0,016097301133388555 $ 0,016097301133388555 Текущая цена: $ 0,01975 $ 0,01975 $ 0,01975 Узнайте больше о цене LIBRA (LIBRA)

Токеномика LIBRA (LIBRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LIBRA (LIBRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIBRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIBRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIBRA, изучите текущую цену LIBRA!

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