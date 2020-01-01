Токеномика Litecoin Mascot (LESTER) Откройте для себя ключевую информацию о Litecoin Mascot (LESTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Litecoin Mascot (LESTER) LESTER – это мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://lester.vip Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/5z3iCe53hUANTiG8Js8RjHNE2Arjik7L2CXLyr2rpump Купить LESTER сейчас!

Токеномика и анализ цен Litecoin Mascot (LESTER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Litecoin Mascot (LESTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 816,60K $ 816,60K $ 816,60K Исторический максимум: $ 0,17 $ 0,17 $ 0,17 Исторический минимум: $ 0,000508278700403033 $ 0,000508278700403033 $ 0,000508278700403033 Текущая цена: $ 0,0008166 $ 0,0008166 $ 0,0008166 Узнайте больше о цене Litecoin Mascot (LESTER)

Токеномика Litecoin Mascot (LESTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Litecoin Mascot (LESTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LESTER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LESTER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LESTER, изучите текущую цену LESTER!

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