Токеномика Galileo Protocol (LEOX) Откройте для себя ключевую информацию о Galileo Protocol (LEOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Galileo Protocol (LEOX) Galileo Protocol призван стать платформой для торговли биткоин NFT, также известными как LEOXinals. Galileo Protocol будет построен таким образом, чтобы обеспечить безопасную, надежную и прозрачную среду для торговли биткоин LEOXinals с простым в использовании интерфейсом. Официальный сайт: https://www.galileoprotocol.io Whitepaper: https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5 Купить LEOX сейчас!

Токеномика и анализ цен Galileo Protocol (LEOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Galileo Protocol (LEOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,90M $ 8,90M $ 8,90M Исторический максимум: $ 1,93 $ 1,93 $ 1,93 Исторический минимум: $ 0,03772499667759367 $ 0,03772499667759367 $ 0,03772499667759367 Текущая цена: $ 0,0593 $ 0,0593 $ 0,0593 Узнайте больше о цене Galileo Protocol (LEOX)

Токеномика Galileo Protocol (LEOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Galileo Protocol (LEOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LEOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LEOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEOX, изучите текущую цену LEOX!

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