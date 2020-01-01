Токеномика Galileo Protocol (LEOX)

Токеномика Galileo Protocol (LEOX)

Откройте для себя ключевую информацию о Galileo Protocol (LEOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Galileo Protocol (LEOX)

Galileo Protocol призван стать платформой для торговли биткоин NFT, также известными как LEOXinals. Galileo Protocol будет построен таким образом, чтобы обеспечить безопасную, надежную и прозрачную среду для торговли биткоин LEOXinals с простым в использовании интерфейсом.

Официальный сайт:
https://www.galileoprotocol.io
Whitepaper:
https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5

Токеномика и анализ цен Galileo Protocol (LEOX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Galileo Protocol (LEOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 150,00M
$ 150,00M$ 150,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,90M
$ 8,90M$ 8,90M
Исторический максимум:
$ 1,93
$ 1,93$ 1,93
Исторический минимум:
$ 0,03772499667759367
$ 0,03772499667759367$ 0,03772499667759367
Текущая цена:
$ 0,0593
$ 0,0593$ 0,0593

Токеномика Galileo Protocol (LEOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Galileo Protocol (LEOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LEOX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LEOX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEOX, изучите текущую цену LEOX!

Как купить LEOX

Заинтересованы в добавлении Galileo Protocol (LEOX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LEOX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Galileo Protocol (LEOX)

Анализ истории цены LEOX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LEOX

Хотите узнать, куда может двигаться LEOX? Наша страница прогноза цены LEOX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.