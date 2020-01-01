Токеномика Kleva (KLEVA) Откройте для себя ключевую информацию о Kleva (KLEVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kleva (KLEVA) Kleva AI – это платформа DeFAI (Децентрализованные финансы + ИИ), которая позволяет пользователям получать доход с помощью ИИ-агентов без необходимости разбираться в тонкостях DeFi. Платформа предоставляет возможность использовать как материальные, так и нематериальные активы – включая социальное влияние – через автономные финансовые стратегии. Миссия проекта: «Разумно использовать ваши (невидимые) активы». Официальный сайт: https://www.kleva.io/ Whitepaper: https://docs.kleva.io/ Обозреватель блоков: https://www.kaiascan.io/token/0x5fff3a6c16c2208103f318f4713d4d90601a7313?tabId=tokenTransfer&page=1 Купить KLEVA сейчас!

Токеномика и анализ цен Kleva (KLEVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kleva (KLEVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2887 $ 0,2887 $ 0,2887 Исторический минимум: $ 0,015292010209863226 $ 0,015292010209863226 $ 0,015292010209863226 Текущая цена: $ 0,1258 $ 0,1258 $ 0,1258 Узнайте больше о цене Kleva (KLEVA)

Токеномика Kleva (KLEVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kleva (KLEVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KLEVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KLEVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLEVA, изучите текущую цену KLEVA!

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