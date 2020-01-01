Токеномика Klaus (KLAUS) Откройте для себя ключевую информацию о Klaus (KLAUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Klaus (KLAUS) Klaus — новая мем-сенсация, готовая занять трон в качестве мемкоина этого суперцикла мемов. ОДИН KLAUS. ОДНА МИССИЯ. ОДНА РЕВОЛЮЦИЯ — СВЕРЖЕНИЕ ДОЛЛАРА США. Официальный сайт: https://www.klausoneth.com/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xb612bFC5cE2FB1337Bd29F5Af24ca85DbB181cE2 Купить KLAUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Klaus (KLAUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Klaus (KLAUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 355,70K $ 355,70K $ 355,70K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 355,70K $ 355,70K $ 355,70K Исторический максимум: $ 0,0686 $ 0,0686 $ 0,0686 Исторический минимум: $ 0,000339971190680583 $ 0,000339971190680583 $ 0,000339971190680583 Текущая цена: $ 0,0003557 $ 0,0003557 $ 0,0003557 Узнайте больше о цене Klaus (KLAUS)

Токеномика Klaus (KLAUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Klaus (KLAUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KLAUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KLAUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KLAUS, изучите текущую цену KLAUS!

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