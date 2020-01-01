Токеномика Kendu Inu (KENDU) Откройте для себя ключевую информацию о Kendu Inu (KENDU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kendu Inu (KENDU) Kendu - это главная сюжетная линия, а вы - движущая сила. Станьте главным героем в процессе становления конечной экосистемы мемкоинов. Присоединитесь ли вы? Официальный сайт: https://kendu.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/2nnrviYJRLcf2bXAxpKTRXzccoDbwaP4vzuGUG75Jo45 Купить KENDU сейчас!

Токеномика и анализ цен Kendu Inu (KENDU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kendu Inu (KENDU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,96M $ 18,96M $ 18,96M Общее предложение: $ 948,43B $ 948,43B $ 948,43B Оборотное предложение: $ 948,43B $ 948,43B $ 948,43B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,96M $ 18,96M $ 18,96M Исторический максимум: $ 0,00010297 $ 0,00010297 $ 0,00010297 Исторический минимум: $ 0,000006348332403023 $ 0,000006348332403023 $ 0,000006348332403023 Текущая цена: $ 0,00001999 $ 0,00001999 $ 0,00001999 Узнайте больше о цене Kendu Inu (KENDU)

Токеномика Kendu Inu (KENDU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kendu Inu (KENDU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KENDU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KENDU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KENDU, изучите текущую цену KENDU!

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