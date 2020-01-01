Токеномика IDEX (IDEX)

Токеномика IDEX (IDEX)

Откройте для себя ключевую информацию о IDEX (IDEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о IDEX (IDEX)

IDEX ( IDEX ) является криптовалютным токеном и функционирует на платформе Ethereum. Текущий объем предложения IDEX составляет 1 000 000 000, в обращении находится 519 251 085,403. Последняя известная цена IDEX составляет 0,051546 долл. и снижается на -5,87% за последние 24 часа. В настоящее время он торгуется на 4 активных рынках, на которых за последние 24 часа было совершено 330 723,128 сделок.

Официальный сайт:
https://idex.io/
Whitepaper:
https://docs.idex.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae

Токеномика и анализ цен IDEX (IDEX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене IDEX (IDEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,82M
$ 18,82M$ 18,82M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 952,98M
$ 952,98M$ 952,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,97478
$ 0,97478$ 0,97478
Исторический минимум:
$ 0,00855880795496
$ 0,00855880795496$ 0,00855880795496
Текущая цена:
$ 0,01975
$ 0,01975$ 0,01975

Токеномика IDEX (IDEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики IDEX (IDEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IDEX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IDEX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IDEX, изучите текущую цену IDEX!

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История цены IDEX (IDEX)

Анализ истории цены IDEX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.