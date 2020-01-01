Токеномика IDEX (IDEX) Откройте для себя ключевую информацию о IDEX (IDEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IDEX (IDEX) IDEX ( IDEX ) является криптовалютным токеном и функционирует на платформе Ethereum. Текущий объем предложения IDEX составляет 1 000 000 000, в обращении находится 519 251 085,403. Последняя известная цена IDEX составляет 0,051546 долл. и снижается на -5,87% за последние 24 часа. В настоящее время он торгуется на 4 активных рынках, на которых за последние 24 часа было совершено 330 723,128 сделок. Официальный сайт: https://idex.io/ Whitepaper: https://docs.idex.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae Купить IDEX сейчас!

Токеномика и анализ цен IDEX (IDEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IDEX (IDEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,82M $ 18,82M $ 18,82M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 952,98M $ 952,98M $ 952,98M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,97478 $ 0,97478 $ 0,97478 Исторический минимум: $ 0,00855880795496 $ 0,00855880795496 $ 0,00855880795496 Текущая цена: $ 0,01975 $ 0,01975 $ 0,01975 Узнайте больше о цене IDEX (IDEX)

Токеномика IDEX (IDEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IDEX (IDEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IDEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IDEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IDEX, изучите текущую цену IDEX!

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