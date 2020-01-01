Токеномика Hund on Sol (HUND) Откройте для себя ключевую информацию о Hund on Sol (HUND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hund on Sol (HUND) HUND - это мемкоин, запущенный в сети Solana и черпающий вдохновение из породы собак немецкой овчарки, которая славится своей верностью, интеллектом и универсальностью. Цель проекта - воплотить эти качества в цифровом активе, который будет способствовать формированию сообщества энтузиастов и любителей мемов, преодолевая разрыв между криптовалютой и цифровым искусством посредством создания живой экосистемы, сосредоточенной вокруг мемов о немецкой овчарке. Официальный сайт: https://hundonsol.com/ Whitepaper: https://hundmemecoin.com/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev Купить HUND сейчас!

Токеномика и анализ цен Hund on Sol (HUND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hund on Sol (HUND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 817,46K $ 817,46K $ 817,46K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 399,93M $ 399,93M $ 399,93M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,029 $ 0,029 $ 0,029 Исторический минимум: $ 0,000035172954125922 $ 0,000035172954125922 $ 0,000035172954125922 Текущая цена: $ 0,002044 $ 0,002044 $ 0,002044 Узнайте больше о цене Hund on Sol (HUND)

Токеномика Hund on Sol (HUND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hund on Sol (HUND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HUND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HUND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HUND, изучите текущую цену HUND!

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