Токеномика Hosky Token (HOSKY) Откройте для себя ключевую информацию о Hosky Token (HOSKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hosky Token (HOSKY) Токен Hosky ($HOSKY) был создан из-за отсутствия низкокачественных токенов мемов в экосистеме Cardano. Мы видели, что существует большая потребность, и мы здесь, чтобы заполнить эту зияющую дыру, как это сделал бы любой хороший пес. Мы не приносим абсолютно ничего, кроме низкокачественных мемов, никакой финансовой ценности, никаких обещаний прибыли от мастиффа, никаких технологий, заставляющих думать, только собачьи мемы. Официальный сайт: https://hosky.io/ Whitepaper: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf Обозреватель блоков: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e Купить HOSKY сейчас!

Токеномика и анализ цен Hosky Token (HOSKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hosky Token (HOSKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M Общее предложение: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Оборотное предложение: $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40.89M $ 40.89M $ 40.89M Исторический максимум: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 Исторический минимум: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 Текущая цена: $ 0.000000040887 $ 0.000000040887 $ 0.000000040887 Узнайте больше о цене Hosky Token (HOSKY)

Токеномика Hosky Token (HOSKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hosky Token (HOSKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOSKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOSKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOSKY, изучите текущую цену HOSKY!

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