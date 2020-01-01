Токеномика HONK (HONK) Откройте для себя ключевую информацию о HONK (HONK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HONK (HONK) Honk - первая монета с гусиной тематикой в сети Solana. Вдохновением для создания $HONK послужил дерзкий гусь, известный своим стремлением стать боссом, который фигурировал в вирусной видеоигре "Untitled Goose Game". Официальный сайт: https://honk.lol/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3ag1Mj9AKz9FAkCQ6gAEhpLSX8B2pUbPdkb9iBsDLZNB Купить HONK сейчас!

Токеномика и анализ цен HONK (HONK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HONK (HONK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 888,54K $ 888,54K $ 888,54K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 919,82M $ 919,82M $ 919,82M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,04001 $ 0,04001 $ 0,04001 Исторический минимум: $ 0,000066295081003402 $ 0,000066295081003402 $ 0,000066295081003402 Текущая цена: $ 0,000966 $ 0,000966 $ 0,000966 Узнайте больше о цене HONK (HONK)

Токеномика HONK (HONK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HONK (HONK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HONK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HONK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HONK, изучите текущую цену HONK!

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