Токеномика HEGIC (HEGIC) Откройте для себя ключевую информацию о HEGIC (HEGIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HEGIC (HEGIC) Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces. Официальный сайт: https://www.hegic.co/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430 Купить HEGIC сейчас!

Токеномика и анализ цен HEGIC (HEGIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HEGIC (HEGIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20.71M $ 20.71M $ 20.71M Общее предложение: $ 3.01B $ 3.01B $ 3.01B Оборотное предложение: $ 703.73M $ 703.73M $ 703.73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 88.62M $ 88.62M $ 88.62M Исторический максимум: $ 0.6427 $ 0.6427 $ 0.6427 Исторический минимум: $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 Текущая цена: $ 0.029422 $ 0.029422 $ 0.029422 Узнайте больше о цене HEGIC (HEGIC)

Токеномика HEGIC (HEGIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HEGIC (HEGIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HEGIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HEGIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEGIC, изучите текущую цену HEGIC!

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