Токеномика HEGIC (HEGIC)

Токеномика HEGIC (HEGIC)

Откройте для себя ключевую информацию о HEGIC (HEGIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HEGIC (HEGIC)

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

Официальный сайт:
https://www.hegic.co/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430

Токеномика и анализ цен HEGIC (HEGIC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HEGIC (HEGIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20.71M
$ 20.71M$ 20.71M
Общее предложение:
$ 3.01B
$ 3.01B$ 3.01B
Оборотное предложение:
$ 703.73M
$ 703.73M$ 703.73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 88.62M
$ 88.62M$ 88.62M
Исторический максимум:
$ 0.6427
$ 0.6427$ 0.6427
Исторический минимум:
$ 0.004946527298549685
$ 0.004946527298549685$ 0.004946527298549685
Текущая цена:
$ 0.029422
$ 0.029422$ 0.029422

Токеномика HEGIC (HEGIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HEGIC (HEGIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HEGIC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HEGIC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEGIC, изучите текущую цену HEGIC!

Как купить HEGIC

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История цены HEGIC (HEGIC)

Анализ истории цены HEGIC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HEGIC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.