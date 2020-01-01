Токеномика Hege (HEGE) Откройте для себя ключевую информацию о Hege (HEGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hege (HEGE) Hege стремится стать успешным мемом, чтобы завоевать сердце своей возлюбленной – Hegena. Официальный сайт: https://www.hegecoin.com/ Whitepaper: https://docs.hegecoin.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ULwSJmmpxmnRfpu6BjnK6rprKXqD5jXUmPpS1FxHXFy Купить HEGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Hege (HEGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hege (HEGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,51M $ 5,51M $ 5,51M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,51M $ 5,51M $ 5,51M Исторический максимум: $ 0,05062 $ 0,05062 $ 0,05062 Исторический минимум: $ 0,002255665568459923 $ 0,002255665568459923 $ 0,002255665568459923 Текущая цена: $ 0,005511 $ 0,005511 $ 0,005511 Узнайте больше о цене Hege (HEGE)

Токеномика Hege (HEGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hege (HEGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HEGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HEGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEGE, изучите текущую цену HEGE!

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