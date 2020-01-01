Токеномика HashAI (HASHAI)

Токеномика HashAI (HASHAI)

Откройте для себя ключевую информацию о HashAI (HASHAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о HashAI (HASHAI)

Обладая огромным опытом работы с криптовалютами и Web3, команда Hash AI создала инфраструктуру, партнерские отношения и сеть распространения для успешной компании по майнингу криптовалют.

Официальный сайт:
https://hashai.co.uk
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x292fcdd1b104de5a00250febba9bc6a5092a0076

Токеномика и анализ цен HashAI (HASHAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HashAI (HASHAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 37,73M
$ 37,73M$ 37,73M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 84,56B
$ 84,56B$ 84,56B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 44,62M
$ 44,62M$ 44,62M
Исторический максимум:
$ 0,0022999
$ 0,0022999$ 0,0022999
Исторический минимум:
$ 0,000152660244543882
$ 0,000152660244543882$ 0,000152660244543882
Текущая цена:
$ 0,0004462
$ 0,0004462$ 0,0004462

Токеномика HashAI (HASHAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HashAI (HASHAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HASHAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HASHAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HASHAI, изучите текущую цену HASHAI!

Как купить HASHAI

Заинтересованы в добавлении HashAI (HASHAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки HASHAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены HashAI (HASHAI)

Анализ истории цены HASHAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HASHAI

Хотите узнать, куда может двигаться HASHAI? Наша страница прогноза цены HASHAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.