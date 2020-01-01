Токеномика HashAI (HASHAI) Откройте для себя ключевую информацию о HashAI (HASHAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HashAI (HASHAI) Обладая огромным опытом работы с криптовалютами и Web3, команда Hash AI создала инфраструктуру, партнерские отношения и сеть распространения для успешной компании по майнингу криптовалют. Официальный сайт: https://hashai.co.uk Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x292fcdd1b104de5a00250febba9bc6a5092a0076 Купить HASHAI сейчас!

Токеномика и анализ цен HashAI (HASHAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HashAI (HASHAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,73M $ 37,73M $ 37,73M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 84,56B $ 84,56B $ 84,56B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 44,62M $ 44,62M $ 44,62M Исторический максимум: $ 0,0022999 $ 0,0022999 $ 0,0022999 Исторический минимум: $ 0,000152660244543882 $ 0,000152660244543882 $ 0,000152660244543882 Текущая цена: $ 0,0004462 $ 0,0004462 $ 0,0004462 Узнайте больше о цене HashAI (HASHAI)

Токеномика HashAI (HASHAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HashAI (HASHAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HASHAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HASHAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HASHAI, изучите текущую цену HASHAI!

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