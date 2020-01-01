Токеномика Camelot Token (GRAIL) Откройте для себя ключевую информацию о Camelot Token (GRAIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Camelot Token (GRAIL) Camelot — это ориентированная на экосистему и управляемая сообществом DEX, построенная на Arbitrum. Camelot был создан как высокоэффективный и настраиваемый протокол, позволяющий как разработчикам, так и пользователям использовать нашу настраиваемую инфраструктуру для глубокой, устойчивой и адаптируемой ликвидности. Camelot выходит за рамки традиционного дизайна DEX, чтобы сосредоточиться на индивидуальном подходе, в котором приоритет отдается компонуемости. Официальный сайт: https://camelot.exchange/ Whitepaper: https://docs.camelot.exchange/ Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8 Купить GRAIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Camelot Token (GRAIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Camelot Token (GRAIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4 700 $ 4 700 $ 4 700 Исторический минимум: $ 187,2886077658792 $ 187,2886077658792 $ 187,2886077658792 Текущая цена: $ 364,14 $ 364,14 $ 364,14 Узнайте больше о цене Camelot Token (GRAIL)

Токеномика Camelot Token (GRAIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Camelot Token (GRAIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRAIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRAIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRAIL, изучите текущую цену GRAIL!

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