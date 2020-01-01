Токеномика GOLD (GOLD) Откройте для себя ключевую информацию о GOLD (GOLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GOLD (GOLD) $GOLD – это прогрессивный блокчейн-проект, который отмечает вечную ценность золота. Он сочетает цифровые инновации с стабильностью драгоценных металлов, предлагая уникальную экосистему для сохранения богатства. Поддерживаемый реальными золотыми активами, $GOLD дает пользователям возможность безопасных и прозрачных транзакций, а также дорожную карту для глобального принятия. Официальный сайт: https://gold2025.club/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/H1PevUqmTe8WU9An9JCxt2LMR4WvesNjMF5R7GZ7qpRE Купить GOLD сейчас!

Токеномика и анализ цен GOLD (GOLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOLD (GOLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 46,00K $ 46,00K $ 46,00K Исторический максимум: $ 0,00000000003 $ 0,00000000003 $ 0,00000000003 Исторический минимум: $ 0,000000000002795066 $ 0,000000000002795066 $ 0,000000000002795066 Текущая цена: $ 0,00000000000046 $ 0,00000000000046 $ 0,00000000000046 Узнайте больше о цене GOLD (GOLD)

Токеномика GOLD (GOLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GOLD (GOLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOLD, изучите текущую цену GOLD!

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