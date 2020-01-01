Токеномика Ginnan the Cat (GINNAN)

Токеномика Ginnan the Cat (GINNAN)

Откройте для себя ключевую информацию о Ginnan the Cat (GINNAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Ginnan the Cat (GINNAN)

Ginnan The Cat. Брат Doge.

Официальный сайт:
https://www.ginnan.com
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/GinNabffZL4fUj9Vactxha74GDAW8kDPGaHqMtMzps2f

Токеномика и анализ цен Ginnan the Cat (GINNAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ginnan the Cat (GINNAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 389,09K
$ 389,09K$ 389,09K
Общее предложение:
$ 6,90T
$ 6,90T$ 6,90T
Оборотное предложение:
$ 6,90T
$ 6,90T$ 6,90T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 389,09K
$ 389,09K$ 389,09K
Исторический максимум:
$ 0,000011999
$ 0,000011999$ 0,000011999
Исторический минимум:
$ 0,000000035147351519
$ 0,000000035147351519$ 0,000000035147351519
Текущая цена:
$ 0,00000005639
$ 0,00000005639$ 0,00000005639

Токеномика Ginnan the Cat (GINNAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ginnan the Cat (GINNAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GINNAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GINNAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GINNAN, изучите текущую цену GINNAN!

Как купить GINNAN

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История цены Ginnan the Cat (GINNAN)

Анализ истории цены GINNAN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GINNAN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.