Токеномика Ginnan the Cat (GINNAN) Откройте для себя ключевую информацию о Ginnan the Cat (GINNAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ginnan the Cat (GINNAN) Ginnan The Cat. Брат Doge. Официальный сайт: https://www.ginnan.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/GinNabffZL4fUj9Vactxha74GDAW8kDPGaHqMtMzps2f Купить GINNAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Ginnan the Cat (GINNAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ginnan the Cat (GINNAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 389,09K $ 389,09K $ 389,09K Общее предложение: $ 6,90T $ 6,90T $ 6,90T Оборотное предложение: $ 6,90T $ 6,90T $ 6,90T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 389,09K $ 389,09K $ 389,09K Исторический максимум: $ 0,000011999 $ 0,000011999 $ 0,000011999 Исторический минимум: $ 0,000000035147351519 $ 0,000000035147351519 $ 0,000000035147351519 Текущая цена: $ 0,00000005639 $ 0,00000005639 $ 0,00000005639 Узнайте больше о цене Ginnan the Cat (GINNAN)

Токеномика Ginnan the Cat (GINNAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ginnan the Cat (GINNAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GINNAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GINNAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GINNAN, изучите текущую цену GINNAN!

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