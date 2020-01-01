Токеномика Kalp Network (GINI)

Токеномика Kalp Network (GINI)

Откройте для себя ключевую информацию о Kalp Network (GINI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kalp Network (GINI)

KALP Network переосмысливает блокчейн-инновации как первую в мире кросчейн-экосистему с разрешением, специально созданную как цифровую публичную инфраструктуру (DPI) для государственных органов, предприятий и учреждений, которая сочетает в себе прозрачность общедоступных блокчейнов с гибкостью сетей с разрешением для обеспечения соответствия, масштабируемости и безопасности для регулируемых отраслей.

Официальный сайт:
https://www.kalp.network/
Whitepaper:
https://kalp-network.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://kalpscan.io/home

Токеномика и анализ цен Kalp Network (GINI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kalp Network (GINI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 81,02M
$ 81,02M$ 81,02M
Исторический максимум:
$ 0,2
$ 0,2$ 0,2
Исторический минимум:
$ 0,03996370243962352
$ 0,03996370243962352$ 0,03996370243962352
Текущая цена:
$ 0,04051
$ 0,04051$ 0,04051

Токеномика Kalp Network (GINI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kalp Network (GINI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GINI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GINI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GINI, изучите текущую цену GINI!

Как купить GINI

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История цены Kalp Network (GINI)

Анализ истории цены GINI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GINI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.