Токеномика Kalp Network (GINI) Откройте для себя ключевую информацию о Kalp Network (GINI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kalp Network (GINI) KALP Network переосмысливает блокчейн-инновации как первую в мире кросчейн-экосистему с разрешением, специально созданную как цифровую публичную инфраструктуру (DPI) для государственных органов, предприятий и учреждений, которая сочетает в себе прозрачность общедоступных блокчейнов с гибкостью сетей с разрешением для обеспечения соответствия, масштабируемости и безопасности для регулируемых отраслей. Официальный сайт: https://www.kalp.network/ Whitepaper: https://kalp-network.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://kalpscan.io/home Купить GINI сейчас!

Токеномика и анализ цен Kalp Network (GINI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kalp Network (GINI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 81,02M $ 81,02M $ 81,02M Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,03996370243962352 $ 0,03996370243962352 $ 0,03996370243962352 Текущая цена: $ 0,04051 $ 0,04051 $ 0,04051 Узнайте больше о цене Kalp Network (GINI)

Токеномика Kalp Network (GINI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kalp Network (GINI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GINI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GINI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GINI, изучите текущую цену GINI!

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