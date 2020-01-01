Токеномика GAINS (GAINS)

Токеномика GAINS (GAINS)

Откройте для себя ключевую информацию о GAINS (GAINS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о GAINS (GAINS)

GAINS - это старт-ап и децентрализованный венчурный фонд с 6-летним послужным списком $30M+, инвестированных в 300+ проектов, включая таких гигантов, как Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira и многих других.

Официальный сайт:
https://www.gains-associates.com/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1YQaEmyY88GLf4vzXf7KYi5Qkjo2ixsDK/view
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x056c1d42fb1326f57da7f19ebb7dda4673f1ff55

Токеномика и анализ цен GAINS (GAINS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAINS (GAINS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 928,66K
$ 928,66K$ 928,66K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 38,69M
$ 38,69M$ 38,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,40M
$ 2,40M$ 2,40M
Исторический максимум:
$ 0,492
$ 0,492$ 0,492
Исторический минимум:
$ 0,010955131140724623
$ 0,010955131140724623$ 0,010955131140724623
Текущая цена:
$ 0,024
$ 0,024$ 0,024

Токеномика GAINS (GAINS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GAINS (GAINS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GAINS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GAINS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAINS, изучите текущую цену GAINS!

Как купить GAINS

Заинтересованы в добавлении GAINS (GAINS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GAINS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены GAINS (GAINS)

Анализ истории цены GAINS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GAINS

Хотите узнать, куда может двигаться GAINS? Наша страница прогноза цены GAINS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.