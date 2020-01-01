Токеномика GAINS (GAINS) Откройте для себя ключевую информацию о GAINS (GAINS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GAINS (GAINS) GAINS - это старт-ап и децентрализованный венчурный фонд с 6-летним послужным списком $30M+, инвестированных в 300+ проектов, включая таких гигантов, как Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira и многих других. Официальный сайт: https://www.gains-associates.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1YQaEmyY88GLf4vzXf7KYi5Qkjo2ixsDK/view Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x056c1d42fb1326f57da7f19ebb7dda4673f1ff55 Купить GAINS сейчас!

Токеномика и анализ цен GAINS (GAINS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GAINS (GAINS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 928,66K $ 928,66K $ 928,66K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 38,69M $ 38,69M $ 38,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,40M $ 2,40M $ 2,40M Исторический максимум: $ 0,492 $ 0,492 $ 0,492 Исторический минимум: $ 0,010955131140724623 $ 0,010955131140724623 $ 0,010955131140724623 Текущая цена: $ 0,024 $ 0,024 $ 0,024 Узнайте больше о цене GAINS (GAINS)

Токеномика GAINS (GAINS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GAINS (GAINS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAINS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAINS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAINS, изучите текущую цену GAINS!

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