Токеномика Fud the Pug (FUD) Откройте для себя ключевую информацию о Fud the Pug (FUD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fud the Pug (FUD) FUD - это мемкоин на SUI. Официальный сайт: https://fudthepug.com/ Обозреватель блоков: https://suivision.xyz/coin/0x76cb819b01abed502bee8a702b4c2d547532c12f25001c9dea795a5e631c26f1::fud::FUD?tab=Holders Купить FUD сейчас!

Токеномика и анализ цен Fud the Pug (FUD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fud the Pug (FUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,79M $ 3,79M $ 3,79M Исторический максимум: $ 0,0000009472 $ 0,0000009472 $ 0,0000009472 Исторический минимум: $ 0,000000030827489439 $ 0,000000030827489439 $ 0,000000030827489439 Текущая цена: $ 0,0000000379 $ 0,0000000379 $ 0,0000000379 Узнайте больше о цене Fud the Pug (FUD)

Токеномика Fud the Pug (FUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fud the Pug (FUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUD, изучите текущую цену FUD!

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