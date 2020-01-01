Токеномика Fud the Pug (FUD)

Токеномика Fud the Pug (FUD)

Откройте для себя ключевую информацию о Fud the Pug (FUD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Fud the Pug (FUD)

FUD - это мемкоин на SUI.

Официальный сайт:
https://fudthepug.com/
Обозреватель блоков:
https://suivision.xyz/coin/0x76cb819b01abed502bee8a702b4c2d547532c12f25001c9dea795a5e631c26f1::fud::FUD?tab=Holders

Токеномика и анализ цен Fud the Pug (FUD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fud the Pug (FUD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00T
$ 100,00T$ 100,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,79M
$ 3,79M$ 3,79M
Исторический максимум:
$ 0,0000009472
$ 0,0000009472$ 0,0000009472
Исторический минимум:
$ 0,000000030827489439
$ 0,000000030827489439$ 0,000000030827489439
Текущая цена:
$ 0,0000000379
$ 0,0000000379$ 0,0000000379

Токеномика Fud the Pug (FUD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fud the Pug (FUD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FUD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FUD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUD, изучите текущую цену FUD!

Как купить FUD

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История цены Fud the Pug (FUD)

Анализ истории цены FUD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FUD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.